Wolfach Online-Auftritt mit neuem Gesicht

Wolfach. Die Homepage des Vereins wurde neu gestaltet und es gibt einen Auftritt bei Facebook. Eine Webseite muss mittlerweile nicht nur auf einem PC gut aussehen, sie muss auch auf einem Smartphone deutlich sichtbar und leicht bedienbar sein. Die Entwicklung in diesem Bereich schreitet ständig voran. Darum hat der Gewerbeverein bei der Neugestaltung professionelle Hilfe in Anspruch genommen, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Ein erster Schritt

Ziel ist, die Kaufkraft trotz der zunehmenden Konkurrenz im Internet in der Region zu halten. Dafür gibt die Homepage des Gewerbevereins zunächst einen Überblick über alle Gewerbebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte in Wolfach. Fragen wie "welche Geschäfte gibt es, welche Handwerksbetriebe, welche Dienstleistungen und wo bekomme ich was" sollen dort möglichst umfassend beantwortet werden.