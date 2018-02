Wolfach Ohne Tabu: Publikum amüsiert sich königlich

"Die Drei vom Berg", momentan wegen Felicitas Reinbergers Babypause auf die Barden Ivo Reinberger und Matthias Kern geschrumpft, schnurrten Langes Malheur mit dem Wappen am Grundstein der ehemaligen Halbmeiler Grundschule. Zu brachial war der Krafteinsatz Langes beim Freilegen der hinter dem Hoheitszeichen verborgenen Zeitkapsel und nun ziert ein gewaltiger Riss "links oben" das Kinzigtäler Wappen.

Publik gemacht wurde auch die "Wildschweindisko" am Schmelzeberg von "Sixpacks and a coke". Mit Radio und Scheinwerfer per Zeitschaltuhr wollte Hansi Heizmann die Zerstörung seiner Wiese durch die Störenfriede verhindern. Schadenfrohes Gelächter gab es auch über "Bibbele Papa" Heini vom Erlenhof, der sich auf der Suche nach seinen Küken in den Brennnesseln die Finger verbrannte (Flotte Dreier).

"Männer und ihre Fantasien" nahmen die "drei Zwieble" Sonja Harter, Monika Schmidtke und Kerstin Hermann aufs Korn. Per Internet sollte endlich eine Frau gefunden werden für Fußballkumpel Manuel. Fündig wurden die Freunde aber bei "Bauer sucht Frau", allein der Bauernhof fehlte.

Kumpan Colt Alexenbauer bot freundschaftliche Nachbarschaftshilfe an und "verlieh" sein stattliches Bauerngut gerne dem hoflosen Single. Ein Resultat konnten die Schnurrantinnen nicht vermelden, versprachen aber intensive Recherche bis zur kommenden Schnurre.

Fundierte Ermittlungen dagegen hatten sie bei dem Einfangen eines auf den Sportplatz entlaufenen Kalbes von Colt angestellt. Mimisch beeindruckend wurde die Hatz mit Lasso dargestellt.