Wolfach "Offensichtlich will oder kann niemand etwas dazu sagen"

Angeklagter berichtet von Erinnerungslücken

An dem fraglichen Abend sei er mit Freunden und seinem Bruder unterwegs und sehr stark betrunken gewesen, er wisse nicht mehr, wie er von dem vorherigen Discobesuch im mittleren Kinzigtal in die Bar des Nachbarorts gekommen wäre. Auch an den Tathergang erinnere er sich aufgrund eines alkoholbedingten Filmrisses nicht mehr, er könne sich erst wieder an die Vernehmung bei der Polizei erinnern.

Richterin Roser bezweifelte, ob sich der Angeklagte tatsächlich an nichts erinnere und war sich sicher: "Einer von den dreien muss es gewesen sein." Allerdings sei der beteiligte Bekannte des Angeklagten im Ausland und sein Bruder müsse nicht aussagen. Das tat dieser zwar, allerdings erklärte auch er, sich an nicht mehr viel erinnern zu können.

Der geschädigte Gerüstbauer schilderte in Kurzform, dass ihn der Bruder des Angeklagten aufgefordert habe, mit vor die Tür der Bar zu gehen. Dort sei es zu Schlägen gekommen, er wäre gegen eine Scheibe geflogen und habe von hinten die Schläge abbekommen. Dass seine Aussage vor Gericht nicht mehr mit der polizeilichen Aussage in der Tatnacht übereinstimmte, begründete der 18-jährige Rumäne mit seinen Kopfverletzungen. "Offensichtlich will oder kann niemand mehr etwas dazu sagen", fasste die Richterin vor der Urteilsverkündung zusammen.