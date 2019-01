Wolfach Öffnungszeiten

Mit einem Virus vergleicht der Schweizer Ueli Temperi seine Passion, mit der er sich als 14-Jähriger infiziert habe. Er sammelt Drehorgeln und ihn fasziniert die mechanische Musik. Thilo Florl aus Ettlingen bezeichnete die Sammelleidenschaft als eine Sucht, die aber therapierbar sei. Ihn hat es bereits als Fünfjährigen erwischt bei einem Besuch in St. Georgen. "Nicht nur die Technik, auch die Verbundenheit unter den Sammlern ist toll", meinte Florl und beschrieb ein Treffen von um die 200 "voll verstrahlten, leidenschaftlichen Sammlern", wie er sich ausdrückte.

Die Kenner der Szene betrachten sich als eine große Familie, die weltweit miteinander Kontakte pflegt. Das bestätigte auch Walter Behrendt, der schon ganze Busladungen Amerikaner im Haus hatte.

Aus einem Hobby wird der Beruf

Auch sei er schon morgens nach England und abends wieder zurück geflogen wegen eines bestimmten Instruments. "Es ist wie ein Parallel-Leben", meinte Behrendt. Quasi hineingeboren ins Milieu wurde Jens Wendel, denn sein Vater führte bereits ein Museum mechanischer Musikinstrumente in Rüdesheim. In den USA erhielt Jens Wendel seine "Initialzündung" wie er sagt, das väterliche Vermächtnis weiter zu führen.

Einige Sammler haben ihre Leidenschaft auch zum Beruf gemacht wie Stefan Fleck, der als Restaurator sein Brot verdient oder Orgelbauer Raphael Lüthi. Derzeit ist er beruflich zwei Wochen im Monat in Moskau unterwegs. "Bald werde ich aber als Restaurator in einem Museum tätig", kündigte Lüthi an. Der Kurator dankte ebenfalls für das Vertrauen der Leihgeber und war voll des Lobes über den Verein Kultur im Schloss. "Uns wurde zugehört und entsprechend gehandelt wie etwa bei dem Problem eines fehlenden Luftbefeuchters", so der Schweizer.

Unter den Gästen war auch Hans-Jochem Steim aus Schramberg. Er kündigte an, die von ihm erworbene Stuttgarter Wendelin-Warner-Sammlung mechanischer Musikinstrumente im Parterre der Gut Berneck Villa (ehemals Privatvilla von Arthur Junghans) zu präsentieren.

"Das wird bestimmt eine tolle Sache", meinte Oberfell, der auch in den historischen Industriegebäuden Schrambergs viel Potenzial sieht.