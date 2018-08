Wolfach Neun Salutschüsse für Verfassung

Das Kommando gab Adjutant Werner Brüstle dem Schützen Daniel Schmidt, der mit Präzision über einen Zugmechanismus die Böllerschüsse auslöste. Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert ließ sich diesen für jeden Badener erhebenden Moment nicht entgehen und reihte sich zwischen die tapferen Mannen, die nach dem letzten Schuss noch eine Weile ergriffen inne hielten, bevor sie wieder abmarschierten.

Der Kommandant der Bürgerwehr, Tim Waldenmeyer, zeigte sich erleichtert, dass es am Samstag den ganzen Tag über geregnet hatte, womit die nach der wochenlangen Sommerdürre akute Gefahr eines durch die Böllerschüsse ausgelösten Waldbrands nur noch sehr gering war.

Beim Laurentiusfest vor zwei Wochen musste die Bürgerwehr noch das Böllerschießen aus Sicherheitsgründen vom traditionellen Stuckhäusle auf die direkt an der Kinzig gelegene Martinswiese verlegen. Immerhin kam so der emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch bei der Prozession in den Genuss, vom Gassensteg aus das stramm stehende Schießkommando der Bürgerwehr aus der Nähe zu sehen.