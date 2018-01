Wolfach Neuer Friedhof wird noch grüner

Wolfach . Konkret geht es um Block fünf und neun des Areals. Wie Bürgermeister Thomas Geppert vorstellte, sollen drei größere Bäume in Block fünf gepflanzt werden. Die Umsetzung könnte noch im kommenden Frühjahr laut Beschlussvorlage erfolgen. Auch der Weg zwischen zwei Rasen soll in dem Bereich entfernt werden.

In Anlehnung an das Vorbild, den Friedhof Villingen, werden zwei weitere Pflanztrupps in Block neun angesiedelt, worin auch das Urnengrabfeld fortgesetzt wird. Acht, zwölf und 18 Plätze sollen pro Bäum angelegt werden. 36 Urnen seien eine gute Größe, so Geppert.

Auch Frühchengräber für die während der Schwangerschaft verstorbenen Kinder soll es auf dem Friedhof geben. Ein solches Kindergrabfeld wurde der Stadt von kirchlicher Seite angeraten, teilte Geppert mit. Vorraussichtlich könnte Wolfach diese neue Bestattungsform bereits ab Herbst anbieten.