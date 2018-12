Wolfach Neuer Eingang zur Grube Johannes

Lebensgroße Figuren von Simon Echle

Simon Echle hat mit seiner Kunstfertigkeit rechtzeitig zur Weihnachtszeit lebensgroße Krippenfiguren geschaffen. In der Nähe zur Wohnsiedlung beim Ortsteil Walke bietet es sich somit jetzt an, im Verlauf der langen dunklen Spätnachmittage oder an den Abenden einen Spaziergang zur Grube Johannes unweit der Wassertretanlage zu unternehmen.

Der Bürgermeister lud Helfer und Sponsoren im Anschluss an die Feierstunde zu einem Vesper in die Gymnastikhalle ein. Nordmeier ließ dabei die Aktion nochmals in einem Bilder-Rückblick lebendig werden. Damit wurde verdeutlicht, mit welch großem Idealismus und Elan die Beteiligten bereits vor einem Jahr zielstrebig ans Werk gegangen sind – und was durch den großen Einsatz aus dem zuvor unscheinbaren "finsteren Loch" geworden ist.

Folgende Sponsoren haben mit Geldzuweisungen geholfen: die Sparkasse Wolfach, die Sachtleben Stiftung, Bergbaufreund Paul Riester aus Bissingen sowie die Firma A2 Armbruster.

Außerdem haben sich die Firma Sachtleben mit Wegematerial, die Baufirmen Martin Bonath und Martin Rauber mit dem Bagger und Lastwagen, Michael Schneider und Michael Künstle mit Bruchsteinen, das E-Werk Mittelbaden mit der Energie-Säule, Simon Echle mit dem künstlerischen Schaffen der Krippenfiguren für das Beleben um die Weihnachtszeit, sowie A2-Armbruster mit Hilfen beim Eingangstor und dem Herstellen der Bergmannsfigur beteiligt. Auf die Unterstützung durch die Gemeinde Oberwolfach und von Grundstückseigentümer Reinhard Ilg konnte man bei dieser Bürger-Aktion im Ehrenamt ebenfalls zählen.