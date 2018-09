Wolfach Neuauflage für 2019 fest in Aussicht

Wolfach-Kirnbach . Um die 160 Traktoren, Unimogs und andere landwirtschaftliche Maschinen gaben sich auf dem Moosenmättle ein Stelldichein. Einige der betagten Schlepper waren viele Kilometer nach Kirnbach getuckert und so mancher Bulldog festlich herausgeputzt.

Etliche Teilnehmer waren bereits am Samstag samt angehängtem Wohnwagen angereist, um am Lagerfeuer mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln. Zuvor hatte der Verein wie in den vergangenen Jahren zum Preisskat als Auftakt des Treffens eingeladen.

Über Technik reden