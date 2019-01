Wolfach Nasen-Zug gewinnt Bastelwettbewerb

Alde Rungunkel sorgen für Unterhaltung

Für das Unterhaltungsprogramm waren die Alden Rungunkeln zuständig. Es sollte einige Zeit dauern, bis alle 600 Mitglieder dieser elitären Wolfacher Fasnetsgruppe Platz im Hechten gefunden hatten. Sie brannten ein wahres Feuerwerk an guter Laune ab, versetzten Markus Müller und Roland Riester ihr närrisches Publikum doch in die Zeiten der Jungnarrenversammlung unter dem legendären Erich Steinhauser junior. Auf dem Programm standen das Aufsagen der Sprüche, ein Wohlaufsänger-Contest (an dem auch eine Sängerin teilnahm), das beliebte Nasenbasteln und zum Anheizen der Stimmung in regelmäßigen Abständen die Jungnarrenversammlungsrakete. Lediglich das Tauziehen musste aufgrund der hohen Zahl der Rungunkeln in den Schlosshof verlegt werden.

Wurde der Entscheid der Jury beim Wohlaufsänger-Contest vereinzelt mit Pfiffen quittiert, stand der Sieger im Nasenbasteln eigentlich schon nach der ersten Nase fest: Lukas mit einer lummerländischen Lokomotivführer-Nase, die als zusätzliches Wortspiel Nasen-Zug beim Narrenvater sofort die Traumnote 10 aufblitzen ließ.

Zu später Stunde wurde es tierisch laut im Hechten, als ein Trio, gebildet aus den Herrschern der Lüfte, Meere und Savannen, das Motto der Wolfacher Fasnet weiter präzisierte. Christian "Obi" Oberfell hatten die Reisestrapazen von der afrikanischen Savanne ins kalte Wolfach zugesetzt, Jochen Huber als Marienkäfer und Bernd Schillinger als Hai brachten ihre Texte auch zu später Stunde noch pointiert und sicher ins Ziel. Herrlich die Familiengeschichte von Haiko vom Bodensee und seiner haißen Braut Haidrun aus Haigerloch, die ihren Haiko auf Hai-Heels zu bezirzen wusste und deren Ehe nach der Traumhairat mit den Kindern Haike, Haidi und Hainer gesegnet wurde. Die Aussichten auf die Prämierung des "besten Zuchtbullen von Wolfach", weitere Abenteuer der Familie Hai beim Zunftabend am 22. Februar in der Festhalle und natürlich die Konferenz der Tiere beim Festspiel mit Schnapsdrossel, Kanalratte und Co. sind bestens.

Alde Rungunkeln und Müller im ehemaligen Petra’s Inn, Bürgerwehr Wolfach beim Einrichtungshaus Geiger, Festspielgruppe Kopp/Schamm/Decker in der "Herberge zur halben Sau" (ehemalige Wurstküche Endres), JuNaKaWo in der Benz-Bude, Gruppe Staiger/Schoch/Kaspar im Bauwagen, Röslehansel mit einem Sektstand, Narrenpolizei in der Narrenkammer und die KJG im Alten Pfarrhaus am Kirchplatz. Ebenfalls ehrenwert ist der Einsatz der Gruppe Kolping, die beim Schnurren am Samstag, 23. Februar, für das Kurgarten-Hotel in die Bresche springt. Sie bewirtet dann den katholischen Gemeindesaal in St. Laurentius.