Wolfach "Narro"-Verkauf mit vertrauter Melodie

Wie in den Jahren zuvor kommt der Erlös der Kinderfasnet sowie beiden Kindergärten und der Herlinsbach-Schule zugute. In der kommenden Woche gibt es nochmals die Gelegenheit, das Blättle sowie andere Utensilien (Festabzeichen für drei Euro und "Saubloder" ab zwei Euro) käuflich zu erwerben. Das Team ist am kommenden Samstag, 20. Januar, von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz beim Rathaus anzutreffen. Es gibt aber auch weitere Verkaufsstellen: Moser/Carosi, "Blickfang", Edeka-Markt in der Hausacher Straße, "Tabak und Herrenmode Schmidt" sowie Spirituosengeschäft Raiffeisen Kinzigtal in der Bahnhofstraße.