Wolfach Narren nähen kuschlige Antarktis-Bewohner

Wolfach (dor). Wer einmal Männern und Frauen beim Schneidern zusehen möchte, dem sei in der fünften Jahreszeit ein Besuch bei der Fußgruppe "Hubrich" der Wolfacher Narrenzunft empfohlen. Am Samstag war es wieder so weit: 21 Pinguine aus Stoff wurden in einem Acht-Stunden-Tag von etwa einem Dutzend fleißiger Helfer geschnitten, gesteckt, vernäht, mit Reißverschluss versehen und umsäumt. Dazu wurden erste Prototypen für die Watschelfüße und die possierlichen Schnäbel entwickelt. Entstanden sind extrem kuschelige Antarktis-Bewohner in drei Größen.