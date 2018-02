Wolfach Närrisches Unterhaltungsfeuerwerk bei Zunftabend

Für Abwechslung in "einer der wohl modernsten Sportarenen der Welt" sorgte die Showtanzgruppe Halbmeil mit fetzigen Jazztanzeinlagen.

Schorle in Biergläsern lockert bekanntlich die Zungen. Davon durften sich die Zunftabendbesucher überzeugen, als Jochen und René als Meenzer Karnevalisten einigen Wolfacher Protagonisten närrisch-reinen Wein in Reimform aus der Bütt einschenkten. Das Haushaltsdefizit und die damit verbundene "Sparwut" an allen möglichen Ecken und Enden, der florierende Handel mit neuen Geschäften, die selbst in den kühnsten Träumen keinen Platz fanden, Fast-Food und Wirtschaftssterben – nichts blieb den Rheinland-pfälzischen Narren verborgen.

"Schmeißen mit Bällchen"

Zurück zum Sport wussten die Meenzer, dass es in Wolfach nicht zum Besten ist bestellt; am erfolgreichsten ist das "Schmeißen mit Bällchen" als Disziplin.

Frenetischen Applaus erntete Kippi Schmidt mit seinen beiden (Halb)Schönheiten und dem Wolfacher "Durschd-Rap", ehe Wolliat "Erli" Bernd Schillinger zu Nessun Dormas Musik fehlerfrei und anmutend mit seiner gummierten Tanzpartnerin über das sportliche Parkett schwebte und mit halsbrecherischen Figuren das Publikum in seinen Bann zog.

Zum Glück war auch die anschließende Dopingprobe negativ. Dabei analysierte und diagnostizierte der russische Dopingarzt bei den Probanten Alex Schmidt Wein- und Zigarettenkonsum, bei Erich Sattler Zuckerkristalle und bei Bürgermeister Thomas Geppert Beruhigungspheromone. Er gab die Athleten aber mit guten Ratschlägen für die Fitnessspiele frei. Zum Finale glänzten die Fitness-Fasnets-"Wolympioniken" mit Highlightdisziplinen der bevorstehenden Fitness-Fasnet.

Für den Nationenkampf konnte sich das Publikum schon einmal auf das Langstrecken-Trocken-Schwimmen einstimmen. Die haushohen Favoriten kommen aus Wolfach, wo diese Disziplin ja schon seit mehr als zwei Jahrzehnten beliebt ist. Sie wird nun auch in Hausach praktiziert. Auch das "Kochlöffel-Swinging" als besondere Form der rhythmischen Sportgymnastik ist bis ins hohe Alter beliebt. Neben dem Ü70-Alters-Moto-Cross kristallisierten sich Tisch-Schach, Hindersche und Erderwärmungslanglauf als Sensationssportarten der bevorstehenden Spiele heraus.

Von zweifelhafter Schönheit bewies sich Geldsackweitwurf, eine Wolfacher Spezialdisziplin, bei der Geld in Säcken zum Fenster raus geworfen wird.

Das Zunftabendpublikum war vom pfiffig-närrischen Programm begeistert und bekam dabei Appetit auf den zweiten Teil der ersten Wolfacher Fitness-Fasnet am Schellemendig beim Festspiel.