Wolfach Nachwuchs überwindet das Lampenfieber

Wolfach. Die Kinder und Jugendlichen, beginnend bei den Blockflötenkursen für die musikalischen Anfänger und endend bei Solo-, Duo-, Trio- und Quartett-Auftritten der teilweise auch schon in die Reihen der Stadtkapelle aufgenommenen Zöglinge, hatten sich zuvor monatelang auf den wichtigsten Auftritt des Jahres vorbereitet.

Jetzt galt es nur noch, vor Eltern, Großeltern und Geschwistern das Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Jo Riester, der musikalische Direktor der Stadtkapelle, ließ es sich nicht nehmen, selbst durch den Abend zu führen und nicht ohne Stolz die drei Premieren anzukündigen. In der Blockflöten-Grundausbildung kooperiert die Stadtkapelle erstmals mit der Musikschule Wolfach. Mit ihrem Premierenkurs aus acht Mädchen eröffnete Kathrin Krichel den Vorspielnachmittag. Im zweiten Flötenkurs, geleitet von Nadja Schafheutle, spielten auch vier Jungen mit, die sich im Kanon "Bruder Jakob" allerdings ungewohnt schüchtern präsentierten.

Nach der musikalischen Grundbildung an der Blockflöte "steigt" für die Kinder die Ausbildung am "richtigen" Instrument. Im Konzept der bedarfsorientierten Ausbildung werden die Mädchen und Jungen dann in einem Instrumentenzirkel auf das für sie und den zukünftigen Bedarf der Stadtkapelle passende Instrument "gesetzt". Erstmals in der langen Geschichte der Jugendkapelle wird mit Laura Wiegand eine Musikerin am Fagott ausgebildet. Gemeinsam mit Melissa Brückner (Querflöte) eröffnete sie den Reigen der Einzelvorträge. Das Ausbildungsstück "Folge mir!" brachte die Vorzüge beider Instrumente vortrefflich zum Klingen.