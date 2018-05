Wolfach Nach 66 Jahren geht eine Ära zu Ende

Seit 66 Jahren besteht der Salon mit seinem heutigen Namen "Friseur Daniel". Mit dem unerwarteten Tod seines Vaters trat Helmut Daniel damals als 21-Jähriger in dessen Fußstapfen. Am 20. März 1972 legte er die Meisterprüfung ab. Schon zuvor hatte er dort seine Ausbildung absolviert und seit 1965 mitgearbeitet. Nach der Hochzeit ihres Sohnes überschrieb Mutter Maria dem jungen Friseurmeister und dessen Frau den Salon. Seit 53 Jahren führen der 67-Jährige und die 64-jährige Wolfacherin die Geschäfte selbst.

Dabei herrscht eine klare Aufgabenteilung: Sie ist am Empfang für die Kunden tätig, er greift zur Schere und kreiert die Frisuren. Auch vier Mitarbeiter helfen mit. Eine wechselt nun auf eigenen Wunsch nach Offenburg. Die anderen drei werden von der neuen Ladeninhaberin Uhl übernommen. "Mir ist ganz wichtig, dass ich meinen Mitarbeitern nicht kündigen muss", betont der 67-Jährige.

"Neue" vermittelt

Der Kontakt zu Uhl sei über einen Kunden zustande gekommen. Er habe gewusst, dass Daniel den Laden aufgeben wollte. "Ich war gar nicht so optimistisch, wenn man sich die Leerstände in Wolfach anschaut", erinnert sich der baldige Ruheständler. Dann ging alles sehr schnell, Uhl kam auf Daniel zu und sie kamen ins Geschäft. "Natürlich haben wir eine sehr gute Lage in Wolfach", hebt der 67-Jährige einen der Vorzüge des Friseurladens, der zentral in der Innenstadt liegt, hervor.

Die Räume allerdings werden komplett umgekrempelt. Das aktuelle Mobiliar ist zwar intakt und schön, aber eben schon in die Jahre gekommen. Auch das Sortiment wird erneuert. Daher verkauft das Ehepaar nun Haarpflege und Stylingprodukte zu Schnäppchenpreisen. Uhl wird auf Naturkosmetik setzen.

Mit etwas Wehmut

"Das wird mir am meisten fehlen: der Umgang mit Menschen. Ich telefoniere gern und mag den Austausch mit anderen", sagt Daniel wehmütig. Mit einigen Kunden hätten er und seine Mitarbeiter sehr tiefgehende Gespräche geführt und Bindungen zu ihnen aufgebaut. "Für ältere Menschen sind wir einfach der Seelentröster", urteilt er.

Der Friseurmeister war neben dem regulären Geschäft außerordentlich engagiert: Zehn Jahre lang unterrichtete er am freien Montag nebenher an den Beruflichen Schulen. Ab 1978 war er Vorsitzender der Gesellenprüfungskommission der Friseurinnung Wolfach, bis diese im April 2007 mit der Innung Ortenau fusionierte. Dass sein "Vermächtnis" nun mit Kundenbestand fortgeführt wird, ist für den 67-Jährigen in dieser Situation der Geschäftsaufgabe die größte Freude.

Frisuren: Früher waren es 90 Prozent der Kunden, die ihr Haar auf Lockenwickler einlegen ließen. Heute sind das fünf Prozent. Der Schnitt – ob nass oder geföhnt – steht im Vordergrund.

Extras: Zehn bis 20 Dauerwellen kreierte Friseurmeister Helmut Daniel damals wöchentlich. Nun sind es nur noch drei bis vier pro Monat.

Ort des Stadtgesprächs: Nahmen Kunden früher noch auf vier Wartestühlen ohne Voranmeldung Platz und kamen ins Gespräch über die Stadt und Wolfacher, so hat sich das heute verändert. Der Kunde hat einen festen Termin, kommt in den Laden und wird sofort bedient.