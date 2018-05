Wolfach Münchner Punkrocker in "Wolfsklause"

Beginn ist um 21 Uhr. Das Quartett aus der bayerischen Metropole hat sich zu einer der besten Punkbands in Deutschland entwickelt und bietet Melodycore/Skatepunk der Marke "Pennywise", "Strung Out", "Good Riddance" oder "Lagwagon" auf Top-Niveau. Crossover- und Thrashmetal-Einflüsse sowie famose Gesangslinien sorgen für jede Menge Abwechslung, versprechen die Veranstalter. Der Mix aus guter Laune und der nötigen Härte sorgen für eine packende Live-Atmosphäre.

Der gute Ruf in der Szene bescherte "Straightline" internationale Tourneen in ganz Europa und auch in Japan sowie Australien. Beim legendären "Punkrock Holiday"-Festival in Slowenien waren die Jungs ebenfalls bereits am Start. Das aktuelle Album "Vanishing Values" wurde von der Fachpresse gefeiert und erhielt beispielsweise im "Rockhard"-Magazin hervorragende 8,5 von zehn Punkten. Am Samstagabend in Oberwolfach spielen außerdem noch zwei Vorbands. Der Eintritt fürs Konzert beträgt neun Euro. Foto: Promo