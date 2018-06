Wolfach Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Wolfach (red/ms). Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau mit ihrem Vehikel gegen 15.14 Uhr die Straße "St. Roman" von Wolfach in Richtung Halbmeil. Vermutlich aufgrund eines alleinbeteiligten Fahrfehlers geriet die Motorradfahrerin nach rechts von der Fahrbahn und stürzte. An ihrem Fahrzeug entstand der Mittfünfzigerin ein Schaden von rund 600 Euro, so die Polizei abschließend.