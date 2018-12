Wolfach "Miteinander Zukunft schaffen"

Schiefer verstand es bei der Ehrung der Mitarbeiter durch das Eingehen auf die einzelnen betrieblichen Wege sehr persönliche Worte für jeden zu finden. Diese Mitarbeiter wiederum fühlten sich dadurch dazu ermuntert, das tägliche Miteinander unter den Betriebszugehörigen mit persönlichen Bemerkungen recht unterhaltsam zu kommentieren.

In seinem Überblick zur Entwicklung des Betriebs spannte Schiefer den Bogen von seiner ersten Ansprache zu den Betriebsjubilaren vor sechs Jahren zur aktuellen Situation.

Ein hohes Maß an Zielstrebigkeit und Flexibilität

Um den Schwerpunkt der Produktion in Wolfach zu halten, müsse man dem Kostendruck mit einem hohen Maß an Zielstrebigkeit und Flexibilität begegnen. Dadurch fühle man sich den Herausforderungen durch die Digitalisierung und den Start in ein neues transparentes Ablaufsystem der Produktion gewappnet. Schiefer beruhigte die Anwesenden: "Wir bleiben immer Herr des Systems. Es soll uns unterstützen und beraten".

Wichtig sei es, die Zeit zu gewinnen, um sich auf die Kernkompetenz zu konzentrieren. Er fasste dies mit dem Begriff der "Fokussierung" zusammen.

Die Firma habe im vergangenen Jahr mit mehr "Man- und Frauen-Power" agiert. Zum Stichtag am 30. September hatte das Unternehmen mit 249 Mitarbeitern 30 mehr als zwei Jahre zuvor, das bedeutet eine Steigerung von 14 Prozent.

Thema in Schiefers Bilanzierung war auch der Blick auf das kommende Geschäftsjahr mit dem Leitmotiv "100 Jahre Leipold – Miteinander Zukunft schaffen" und den offiziellen Feiern am Wochenende 20. und 21. September 2019.

In diesem Jahr werde man schließlich auch den "Knopf auf den Neubau bekommen". An die Jubilare gewandt betonte Schiefer, wie wichtig es ihm sei, dass das gegenseitiges Vertrauen trotz gelegentlich unterschiedlicher Vorstellungen im Grundsatz erhalten bleibe.

Mit Leidenschaft und Herzblut für das Unternehmen

In der Leidenschaft und dem Herzblut für das Unternehmen stünden letztendlich die Mitglieder des Betriebsrats denen der Geschäftsleitung in nichts nach. Er finde es persönlich auch nicht gut, wenn sich andernorts – aus welchen Gründen auch immer – Unternehmen aus der Tarifbindung gelöst haben oder lösen wollen.

Seit zehn Jahren sind Thomas Feger, Bernd Heinzelmann, Sascha Karsten, Michael Lutz und Vladimir Ott in der Firma sowie 20 Jahre Marina Jäger, Daniela Schuler, Volker Harter, Matthias Schmid und Sergej Stoll. Für 25 Jahre wurde Sven Merk und für 30 Jahre Renate Wiegant und Markus Schwendemann geehrt. Seit 35 Jahren sind Harry Riester sowie Frank Seldschopf und seit 40 Jahren Bernhard Harter und Michael Schillingerdabei. Werner Graf und Bernd Heizmann wurden in den Ruhestand verabschiedet.