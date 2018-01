Wolfach Michaela Neuberger verzückt bei Lesung

Im Hause des Wolfacher Chronisten Franz Disch sei es ebenfalls nicht mit rechten Dingen zugegangen, als er sich im Zuge seiner Arbeit mit Verbrechern und Missetätern beschäftigte. Dem Vorsitzenden des Vereins, Christian Oberfell sprach "Zetzel" Mut zu, wenn er sich auf den Heimweg in die Weihermatte mache. Schon seit 1503 gehe dort ein verurteilter Mörder, bewaffnet mit Säbeln, um. Er habe sich damals seiner Strafe entzogen und muss seither geistern.

Oft blitzte der Erzählerin auch der Schalk in den Augen wie beispielsweise beim Seitenhieb auf die "Evangelischen". Da seien ja nicht viele hier, denn die haben keine Todsünden und glauben daher auch nicht an Geister. Vermutlich wagten diejenigen, die da waren, sich nicht zu mucksen. Mittlerweile hatte "Zetzel" ihr Publikum voll in ihren Bann gezogen – oder etwa verhext? Die rund 90 Minuten, in denen sie alte Mythen und Sagen erzählte, vergingen jedenfalls wie im Flug.

Gern wurde der Wunsch der Zuhörer nach einer Zugabe, in der Neuberger Verhaltensregeln während der zwölf Raunächte erläuterte, erfüllt. Anfang Juli wird sie wieder im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe von "Kultur im Schloss" (siehe Info) in Wolfach gastieren – dann in ganz anderem Kontext beim Picknick in den Kinziganlagen.