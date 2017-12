Wolfach #MeToo: "Bin dem Reißwolf begegnet"

Er hat Ihnen einen Heiratsantrag gemacht?

Na ja, er war geschieden, hatte schon erwachsene Kinder. Er war Ende 40 und ich 34. Es war sehr komisch – und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das lasse ich mir nicht so einfach bieten!

Ihr Buch trägt den Untertitel "Die Begegnung". Nun kommen darin relativ viele Personen vor: Auf wen bezieht sich dieses Erlebnis?

Also ich würde mal sagen – was auch Herr Lapp gemeint hat – die Begegnung war im wahrsten Sinne des Wortes der Reißwolf.

Damit ist der Chef gemeint?

Ja, genau, mein persönlicher Vorgesetzter, der technische Direktor, Crodil. Vom 1. bis 17. August waren Betriebsferien. Crodil war am 23. Juli geschäftlich nach Südamerika abgereist. In einer Woche hatte ich ihn kennen gelernt und konnte nun erahnen, was sich hinter seiner geschäftlichen Persönlichkeit verbarg.

Bruno Crodil ist nicht der echte Name, oder?

Nein. Alle Namen sind im Buch frei erfunden. Ich habe auch keine Bilder von ihm oder der Firma aus dem Internet verwendet, nicht einmal aus der Gegend in Saint Gratien, in der sich meine Wohnung befand. Das Titelbild ist nun der Eiffelturm – symbolisch für Paris. Die Begegnung war zwar der Reißwolf, aber ich habe das autobiografische Buch auch mit Fantasie und historischen Ereignissen ausgeschmückt. Parallel ist eine sehr schöne Liebesgeschichte entstanden, die in die Vergangenheit zurückblickt.

Wie gestaltete sich die Begegnung mit dem Reißwolf?

Crodil hatte mich mit dem Arbeitsvertrag aufs Kreuz gelegt! Er wollte mir wirklich an Kopf und Kragen. Es ging mit dem Geschenk einer Uhr von Bulgarie los. Wie ich später herausfand, war die Uhr eine perfekte Imitation der echten.

Er hat Ihnen zunächst ein Geschenk gemacht?

Ja, genau. Daraufhin begann er mich vor den anderen Arbeitskollegen "Chérie" zu nennen. Einmal ging er noch nach Feierabend mit mir einkaufen und benahm sich mir gegenüber, als sei ich seine intime Freundin. An der Kasse lehnte er sich auffällig an mich und nannte mich wieder "Chérie". Da es in meinem Zimmer in der Villa, in der er mich untergebracht hatte, keine Kochgelegenheit gab, kaufte er mir zwei Kochplatten. Ich ließ mir diese Aufmerksamkeiten gefallen, doch weiter wollte ich nicht gehen.

Und dann mussten Sie umziehen, innerhalb dieser drei Arbeitswochen, nachdem Sie auf seine Avancen nicht eingegangen sind?

Ja genau, nach einer Woche. Das war schon seine erste Retourkutsche. Er reiste dann geschäftlich nach Südamerika. In den folgenden zwei Wochen hatten wir nur kurz telefonisch Kontakt. Crodil hatte vorgesehen, Anfang August ins Büro nach Paris zurückzukehren, um mit mir zu arbeiten. Darüber wurde nach der ersten Woche kein einziges Wort mehr verloren. Als ich dann nicht weiter auf seine verliebte SMS inklusive des Satzes: "Je craque pour toi" (Anm. d. Red: Ich stehe auf dich) eingegangen bin – die er mir nach dem gemeinsamen Einkauf bei Auchan geschickt hat – war er eingeschnappt. Anfangs habe ich mich noch gefragt, ist das jetzt ein Test? Aber der Mann stand völlig auf mich und hat mich deshalb eingestellt. Außerdem war ich alleinstehend: In Frankreich ist es wirklich so, wenn eine Frau nicht verheiratet ist, hat sie es sehr schwer.

Frauen gelten als Freiwild?

Genau. Sie sind gleich Freiwild. Da sind die Männer gleich da und kriechen unter den Schreibtisch.

Es gibt ja auch den Hashtag MeToo (siehe Info). Viele Frauen erzählen – ob aus der Musikszene, Filmwelt oder dem Europäischen Parlament – dass sie sexuell von Männern angemacht werden. Können Sie sich mit den Betroffenen identifizieren?

Also in dem Sinne: Ja. Ich kann mich schon mit diesen Frauen identifizieren. Crodil hat es ja auch bei mir probiert. Er wurde sogar handgreiflich, hat sich an mich gelehnt, mir im Auto die Hand auf den Oberschenkel gelegt und mir ungewollt die Beine breit gemacht. Ich war empört darüber, von einem Vorgesetzten so behandelt zu werden! Ich hatte anfangs nichts gegen ihn. Etwas Geplänkel, um sich den Alltag zu erleichtern dachte ich. Weiter nichts! Er hat mich zwei, drei Mal abgeholt in der ersten Woche, aber ich bin da nicht auf seine Annäherungen eingegangen. Am Freitag der ersten Woche hat er mir dann eröffnet: "Am Abend ziehst du aus der Villa aus". Ich musste mein Einverständnis zu dieser neuen Vereinbarung mit "lu et approuvé" (Anm. d. Red: gelesen und genehmigt) und meiner Unterschrift bestätigen.

Er hat Sie seine Macht spüren lassen.

Genau. Ich musste in die Residenz gegenüber ziehen, wo die Senioren und Ausländer wohnten und die hygienischen Standards schlechter waren.

Sie haben ein Buch geschrieben: Klagen auf dem Weg der Justiz kam für Sie nicht infrage?

Doch, aber es kam nicht zu einem öffentlichen Prozess.

Wie sind Sie vorgegangen?

Ich bin direkt nach meinem Rauswurf zur Polizei in Straßburg gegangen, habe einen Bericht abgegeben und Crodil angezeigt, weil er mir fristlos gekündigt und mich sexuell belästigt hat. Außerdem habe ich mich vor Gericht in Straßburg um einen Anwalt, der das Sozialgericht in frauenrechtlichen Streitigkeiten vertritt, bemüht und entsprechende Formulare ausgefüllt. Nach ein paar Monaten wurde ich per Post informiert, dass das Gerichtsverfahren eingestellt werden würde.

Mit welcher Begründung?

Ohne Begründung.

Ohne, auf die anderen Gründe, wie sexuelle Belästigung, einzugehen?

Außer der Kündigungsklage hätte ich Einspruch wegen der anderen Gründe einlegen können. Einen Bescheid über die Umwandlung von einer fristlosen in eine ordentliche Kündigung habe ich nie erhalten. Tatsächlich gibt es ja auch keine Kündigung in schriftlicher Form. Nur die Aussage Crodils und Coulommiers am Telefon, dass mein Arbeitsverhältnis beendet sei. Die Firma saß am längeren Hebel. Ich hatte am 31. Juli eine erste und letzte Gehaltsabrechnung mit Meldung zur Sozialversicherung erhalten. Ich war enttäuscht darüber, dass das Sozialgericht meine Anzeige offenbar nicht ernst genug genommen hatte. Einen teuren Prozess von Deutschland aus blöd weiter gegen ihn zu führen, das wollte ich nicht.

Haben Sie durch die Arbeit an Ihrem halb-autobiografischen Buch die Erlebnisse endgültig verarbeitet?

Nein. Crodil hat mich in eine Falle gelockt! Die anderen Teilhaber der Firma und Mitarbeiter beobachteten gespannt, wie ich mit dem Chef klar komme. Sie erwarteten wohl, dass ich auch mit ihm ins Bett gehe, und davon bin ich enttäuscht.

Wie sollten Frauen in solchen Fällen handeln?

Frauen sollten versuchen, sich so durchzusetzen, wie sie sind. Wenn der Mann am längeren Hebel sitzt, sollte dies immer mit den Waffen der Weiblichkeit passieren. Außerdem: Tief Luft holen und nachdenken. Ich habe den Reißwolf kennengelernt: Dauerhaft heißt es dann, dass es nicht gut gehen kann. Die Fragen stellte Melanie Steitz.

Person des Jahres 2017: Das US-Magazin Time hat die #MeToo-Bewegung zur "Person des Jahres 2017" gekürt. Frauen wie die Schauspielerin Ashley Judd brachen das Schweigen über sexuelle Übergriffe von Männern. Unter dem Hashtag #MeToo auf Twitter berichten Frauen inzwischen weltweit von ähnlichen Erfahrungen.

