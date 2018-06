Wolfach Meinungen gesucht: STK startet "Art Selbstreflexion"

Dass nun Menschen befragt werden, hieße nicht, dass die STK einfallslos sei, stellt Schmider klar. "An Ideen mangelt es nicht", sagt sie. Die Vorarbeit sei schon geleistet worden, das Feedback falle sehr gut aus, es gebe viel Input und auch das Engagement, vor allem im Marketingausschuss, ist vorhanden, so die Geschäftsführerin.

Vom Schulterschluss der Nachbarkommune Oberwolfach mit dem Nationalpark Schwarzwald (wir berichteten) lässt sich der Verein nicht aus der Ruhe bringen. Geppert kommentiert: "Wir beobachten das gespannt." Der Nationalpark sei jedoch eine übergeordnete Instanz, die nicht so regional agiere, wie der STK das für seine Mitgliedskommunen vornimmt. Auch Kooperationen mit den direkten Nachbarn auf lange Sicht seien denkbar. "Alles weitere bringt die Zeit", unterstreicht Geppert.

Vielmehr gespannt sind Schmider und er auf das Feedback aus der Online-Befragung. Sie erfolge anonymisiert gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung. Via VR-Code kann auch mobil mitgemacht werden. Wer will, nimmt am Gewinnspiel für einen "Wellnesstag für Zwei" im Einzugsgebiet teil – ein kleiner Anreiz des STK.

Fünf Botschafter aus der Region, darunter Alois Krafczyk, Haslachs Storchenvater, werben bereits online für die Teilnahme an der Umfrage. Geppert ist ebenfalls begeistert: Diese "Art Selbstreflexion" sei "gut investierte" Zeit.