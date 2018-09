Wolfach Matches im aufblasbaren Fußballfeld

Zehn Mannschaften, bestehend aus Mitgliedern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Baden-Württemberg, hatten einen Riesenspaß. An die 100 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, Jugendleiter und Jugendgruppen aus verschiedenen ASB-Regionen kamen nach Kirnbach, um dort in Gedenken an den ehemaligen Landesgeschäftsführer Norbert Ollinger den gleichnamigen Pokal zu ergattern.

Auch Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert war gekommen, um die Kicker willkommen zu heißen und ihnen Erfolg zu wünschen. "Ehrenamt und Sport gehören zu den tragenden Säulen in der Gesellschaft", bezeugte Geppert seine Anerkennung. Der Idee zum spontanen Mitkicken war er gar nicht so abgeneigt, konnte allerdings aus Zeitgründen nicht teilnehmen. Außerdem wäre seine Position im Feld zu diskutieren gewesen. "Torwart schon gar nicht, ich hole schon die ganze Woche die Kohlen aus dem Feuer", scherzte der Bürgermeister. Die ASB-Tasche jedoch nahm er gern aus den Händen von Landesgeschäftsführer Lars-Ejnar Sterley entgegen.

In seiner Begrüßung hatte Sterley an den fußballbegeisterten ehemaligen Landesgeschäftsführer Norbert Ollinger erinnert, zu dessen Ehren das Turnier ins Leben gerufen wurde. Besonders freute er sich darüber, Dagmar Ollinger und ihren Sohn Thorsten willkommen heißen zu können. Kirnbach war der nunmehr vierte Austragungsort, seit 2010 das erste Spiel über die Bühne ging. Beworben dafür hatte sich der ASB Region Südbaden. "Wir wollten das Turnier auch mal bei uns in der Nähe haben", meinte Markus Harter, Leiter der ASB-Einrichtung Kapellenblick in Biberach. Organisiert wurde die Veranstaltung von der ASB-Jugend Baden-Württemberg.