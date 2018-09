Wolfach Mächtige Stämme rasen auf "Riesen-Rutschen" zu Tal

Beginn ist am Samstag, 29. September, im Gasthof Löwen in Halbmeil, wo sich die Wolfacher und Schiltacher Flößer um 18 Uhr mit Gästen treffen. Die Bürgermeister eröffnen die Festwoche bei einem typischen Flößergericht. Am Ende des Abends geht es mit einer Laternenwanderung zurück nach Wolfach und Schiltach. Die Kosten betragen 27,50 Euro, Getränke sind nicht inklusive. Anmeldungen nehmen die Touristinfo Schiltach unter Telefon 07836/58 50 und die Touristinfo Wolfach unter Telefon 07834/83 53 50 entgegen.

Auch in der regionalen Literatur spielte die Flößerei eine Rolle. Erzählungen, Legenden und Sagen beschäftigen sich mit dem Wirtschaftszweig. Mitglieder des Museumsteams Kultur im Schloss lesen am Dienstag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Flößerstube im Schloss Wolfach unter anderem aus Werken Heinrich Hansjakobs und aus der Metzger August’schen Chronik. Die Bewirtung übernimmt der Verein Kultur im Schloss. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Bei einer Wanderung auf dem Flößerpfad von Alpirsbach nach Schiltach am Mittwoch, 3. Oktober, erklärt "Flößerfrau Luise", wie Kobalt als Oblast mit den Flößen nach Holland kam und Schiltacher Flößer werden am Samstag, 6. Oktober, ab 14 Uhr einen mächtigen Holländerstamm auf dem Marktplatz Schiltach per Hand schlagen.