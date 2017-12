Wolfach "Kultur im Schloss" mit neuem Team

Wolfach . Christian Oberfell, Vorsitzender des Vereins, blickte zunächst nicht nur auf das vergangene Jahr zurück, sondern zog auch eine Bilanz im zehnten Jahr des Bestehens des Vereins. Bei der Gründung im Februar 2008 gab es 23 Mitglieder, im Moment sind es 220. Viele Ziele sind erreicht worden, so Oberfell, beispielsweise der Umbau des Museums und die Organisation zahlreicher Ausstellungen.

Sonderausstellung "Strom"

Im vergangenen Jahr habe es die Ausstellung zum Thema "Strom" gegeben und die Dauerausstellung sei neu konzipiert worden. Schon dabei habe sich der personelle Wandel gezeigt, so Oberfell. "Es waren neue Leute am Werk und das Ergebnis begeistert", stellte er fest. Die Dauerausstellung sei jetzt weniger vergeistigt. Neue Ziele seien eine bessere Werbung, neue Akzente in der Flößerstube, die Instandsetzung der Harnischkammer, eine Strukturierung und bessere Unterbringung der Exponate, die im Rathaus lagern, und regelmäßigen Veranstaltungen. Das sollen hauptsächlich Vorträge, Lesungen und Konzerte sein, die jeweils am ersten Mittwochs im Monat unter dem Titel "Mittwochs im Museum" stattfinden. Gedacht sind die Veranstaltungen für jeweils 60 bis 80 Personen.