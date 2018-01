Wolfach Klimawandel zeigt sich auch regional

Raimund Heizmann und seine Frau waren mehr als 40 Jahre treue Beobachter des Wolfacher Wetters und wurden 1995 mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik geehrt.

Die Wetteraufzeichnungen beinhalten zwei komplette Klimaperioden von je 30 Jahren. Während die erste durch oft kühle Sommer und noch teilweise kernige Winter in Erinnerung bleibt, dominierten in der zweiten Klimaperiode einige recht heiße und extreme Sommer und Winter, in denen es wenig Kälte und noch weniger Schnee gab.

Deutlich zeichnet sich der Anstieg der Durchschnittstemperaturen ab. Der Anstieg beträgt von der ersten Periode (1958-1987) zur Periode (1988-2017) bei den meisten Monaten mehr als ein Grad; nur der September ist nahezu gleich geblieben.

Die Erwärmung im Winter unterbricht immer wieder die für Flora und Fauna notwendige Ruhe. Wintersport ist in Zukunft wohl nur noch an weniger Tagen möglich.

Im Frühjahr beginnt die Vegetationsperiode früher, jedoch können immer noch Spätfröste auftreten und große Schäden wie in diesem Jahr anrichten. Im Sommer bringt die Erwärmung eine Zunahme von Hitzewellen und Schwülebelastungen. Während damals Tage mit Höchstwerten über 35 Grad selten waren, sind sie inzwischen in mehreren Sommern eines Jahrzehnts zu beobachten.

60 Jahre Aufzeichnungen beinhalten auch eine Menge von teils spektakulären Einzelereignissen. Auf dem ersten Platz einer solchen Hitliste dürfte der Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999 stehen. Zwei große Hochwasser im Februar 1990 und kurz vor Weihnachten 1991 – verbunden mit heftigen Niederschlägen von mehr als 100 Liter pro Quadratmeter – sind ebenso noch vielen Menschen im Raum Wolfach in Erinnerung. Narren werden an die Fasnet 1990 denken, die von den schweren Orkanen Vivien und Wiebke förmlich verweht wurde.

Dass Wolfach gut mit den Hitzerekordhaltern Deutschlands konkurrieren kann, wurde am 31. Juli 1983 bewiesen: An der DWD-Station wurden 39,5 Grad gemessen. Auf der kalten Seite ist man deutlicher von absoluten Kältepolen der Republik entfernt. Die tiefste Temperatur lag in diesen sechs Jahrzehnten bei minus 21,5 Grad und wurde am 9. Januar 1985 gemessen. Franz Schmalz

Im Lauf der Jahre hat die Wetterstation auch die Digitalisierung vieler Bereiche mitgemacht. Diese hat die Messungen erleichtert. Gleichzeitig wurden aber einige Gebiete aufgegeben:

2004: Der DWD schloss die Sonnenscheinaufzeichnung, die in Wolfach ab 1962 betrieben wurde.

2005: Augenbeobachtungen über Wolkenbedeckung, Sichtweite und Erdbodenzustand wurden nach Einführung der elektronischen Messwerterfassung ebenso wie die Messwerkontrolle des Niederschlags aufgegeben.

Durch Eigeninitiative des Stationsbetreuers werden diese weggefallenen Beobachtungen jedoch lückenlos weiter erfasst und in die Datenbank der Stern- und Wetterwarte Wolfach eingearbeitet.