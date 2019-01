Wolfach Kleinlaster wird zum Sorgenkind

Das Gremium nickte die Mehrausgabe zwar einstimmig ab, zeigte aber auch deutlich seinen Ärger. Das Fahrzeug sei noch nicht alt, Probleme am Getriebe sollte es noch nicht geben, wunderte sich Ulrich Wiedmaier (FWV).

Ernst Lange (FWV) erinnerte an die Ratssitzung, in der das Gremium 2014 dem Kauf zugestimmt hatte. Dieser erfolgte über den Generalimporteur Hen aus Steinheim mit einem Komplettpaket für den Winterdienst und wurde zu einem Preis von 149 000 Euro geleast. Der Bauhof hatte das Fahrzeug eingehend getestet und es als "solides Allzweckgerät mit ausgereifter Technik und geringer Reparaturanfälligkeit" eingeschätzt, hieß es damals in der Sitzungsvorlage.

Obwohl damals keiner von dem Fahrzeug überzeugt gewesen war, habe sich der Rat vom Urteil der Fachleute überzeugen lassen, so Lange. "Im Nachhinein tut mir das auch etwas weh", sagte er. Ob es mit einem anderen Fahrzeug besser gelaufen wäre, sei aber hypothetisch.

Kritik ist durchaus angebracht

Der Bonetti-Laster sei immerhin fast täglich im Einsatz, meinte Geppert. Die Kritik sei aber durchaus angebracht, räumte er ein. "Was will man machen?", fragte Knötig in den Raum. Die Antwort folgte prompt: "Beim nächsten Mal keinen Bonetti mehr kaufen", so Wiedmaier.

Ein weiterer größerer Kostenpunkt im vergangenen Jahr waren die Reparaturen für 7000 Euro am Mercedes-Benz Atego. Dort machten unter anderem Tacho, Lenkstange und Bremszylinder Probleme. Die übrigen 6500 Euro flossen in vier weitere Fahrzeuge des Bauhof-Fuhrparks, bei dreien standen indes keine Reparaturen an.