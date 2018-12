Wolfach Klares Bekenntnis zum Schulstandort

Wolfach. Im Juni hatte der Rat beschlossen, das Konzept Schulentwicklung ganzheitlich anzugehen. In der Sitzung am Mittwochabend ging es um übergreifende Fragen: Einerseits darum, dass das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) am Standort Herlinsbachschule erhalten werden soll.

Außerdem ging es darum, die Rahmenbedingungen für die Ganztagsbeschulung an Grund- und Realschule zu schaffen und – als Ergänzung dazu – die Doppelnutzung der Festhalle als Mensa als Planungsbestandteil zu berücksichtigen. "Wenn diese Punkte stehen, weiß man auch, was an Raumbedarf nötig ist und kann mit dem Planer weitere Schritte angehen", so Bürgermeister Thomas Geppert. Letzteres sei eine Ergänzung zu den beiden ersten Fragen. Möglich sei eine kombinierte Nutzung – eben als Festhalle und zugleich als Mensa. "Wolfach muss Schulstandort bleiben", befand Georg Schmieder (Freie Wähler).

Beide Gebäude haben Sanierungsbedarf