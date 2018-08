Wolfach Klangkörper wie aus einem Guss

Wolfach-Halbmeil. Einige der Gäste hatten eine weite Anfahrt auf sich genommen, um in den Genuss des tollen Konzerts am Samstag zu kommen. Hierüber und auch über die Anwesenheit zahlreicher treuer Stammgäste freute sich Michael Heizmann, Vorsitzender der Trachtenkapelle, in seiner Begrüßung. "Blasmusik der Spitzenklasse und aus Leidenschaft", kündigte Heizmann die Musikanten, die bereits zum zweiten Mal in Halbmeil aufspielten, an und versprach damit nicht zu viel.

Mit der "Mulle Polka", komponiert von Dirigent Jörg Bollin, gelang ein schwungvoller Start in den Abend. Die 14 Musiker beeindruckten durch ihr exzellentes Zusammenspiel und folgten als Klangkörper wie aus einem Guss ihrem musikalischen Leiter.

Herausragende solistische Höhepunkte gab es mehrere wie etwa die jubilierenden Klarinetten von Elias Zuckschwerdt und Tim Strittmatter in dem Stück "Himmelszauber". Trompeter Lukas Eberle überzeugte dermaßen mit seinem Solo in "Malaguena", dass die Zuhörer mit einem Riesenapplaus eine Zugabe einforderten. Der 20-Jährige lieferte am Samstag seine Premiere bei dem "Mährischen Feuer" ab und spielte die meisten Titel ohne vorherige gemeinsame Probe. Viele Fans erkannten ihn wieder, denn vergangenes Jahr trat er mit den "Vollblutmusikanten" in Halbmeil auf.