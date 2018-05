Wolfach KFD feiert 120. Geburtstag

Wolfach/Halbmeil . Dieses Geburtstagsereignis wurde mit einer Maiandacht in der St.-Laurentius-Pfarrkirche begonnen. Sie stand unter dem Motto "Mit Maria auf dem Pilgerweg des Glaubens". Im Geburtstagsjahr gehören der KFD Wolfach/Halbmeil derzeit 207 Frauen an.

Pfarrer und deren Präses Hannes Rümmele betonte, die Frauen hätten immer versucht, ihren Glauben zu leben: Sei es in Gottesdiensten, bei freizeitlichen Aktivitäten, oder im privaten, persönlichen Bereich. Wie Maria, die bereit war, bis in die letzte Faser ihres Lebens für Gott da zu sein und zu dienen, hätten auch die KFD-Mitglieder 120 Jahre über nichts anderes getan. Durch diese Zeit hindurch sei auch die Pfarrgemeinde zu dem geworden, was sie heute ist, ein Ort, geprägt durch Menschen, die durch ihren Glauben und das Beten die Welt etwas besser machen.

Und so regte Rümmele an, an all jene Frauen der vergangenen 120 Jahre zu denken, die nicht mehr unter der Gemeinschaft weilen. Jede der 50 anwesenden Frauen durften ein Kerzenlicht am Marienaltar entzünden und im Stillen ihre persönlichen Anliegen zum Ausdruck bringen.