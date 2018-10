Wolfach "Kein Beruf ist interessanter"

Wolfach. Polizeirat Markus Huber, Leiter des Haslacher Polizeireviere, händigte in einer kleinen Feierstunde mit den Kollegen im Wolfacher Polizeiposten Rebell die Ruhestandsurkunde aus und wünschte ihm alles Gute. Zwei dicke Ordner hatte Huber mitgebracht, in denen nüchtern der berufliche Werdegang des zukünftigen Pensionärs aufgelistet war.

"Eine Dienstakte in der Form gibt es wegen des Datenschutzes nicht mehr", merkte Huber an. Einen Lebenslauf in Schönschrift wie Rebell damals seiner Bewerbung beilegte, dürfte heutzutage wohl auch Seltenheitswert haben. Der damals in Brombach im Kreis Lörrach wohnende Bewerber hatte kurz zuvor eine Ausbildung zum Nachrichtengerätemechaniker absolviert. "Die immer gleichen Arbeitsabläufe in der Industrie waren für mich aber keine Perspektive", erinnerte sich Rebell. Wenn es bei der Polizei nicht geklappt hätte, wäre er in den Rettungsdienst gegangen. Nachdem ihm jedoch laut Akte "Guter Leumund" sowie "geordnete Familienverhältnisse" bescheinigt wurden und auch die körperlichen Belastungstests positiv ausfielen, stand seinem Wunschberuf nichts im Wege. Zunächst im Verkehrsdienst und später beim Verkehrsüberwachungsdienst startete Rebell 1976 seine Kariere als Polizeiwachtmeister.

Den ersten "Winkel" erhielt er auf der seinerzeit noch grünen Polizeiuniform bei der Beförderung zum Hauptwachtmeister. Ständige Aus- und Weiterbildungen folgten. Ende der 80er-Jahre unterrichtete Rebell an der Landespolizeischule Freiburg den Polizeinachwuchs und betreute als landesweit einziger Fachmann die EDV-Systeme. "Für die fotogrametische Auswertungen von Unfallstellen und Tatorten war es unter anderem nötig, vom Hubschrauber aus die Fotos zu machen", beschreibt der 60-Jährige sein damaliges Aufgabenfeld. Auch im Personen- und Objektschutz wurde er immer wieder eingesetzt, wie Huber aus der Dienstakte vorlas.