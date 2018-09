Wolfach Kein Abschied, sondern Übergabe

Wolfach. Die Neubesetzung der Stelle war notwendig geworden, weil sein Vorgänger Marco Porta die Heimleitung des Pflege- und Betreuungsheims Ortenau (PBO) übernommen hat.

In einer kleinen Feierstunde wurde am Mittwoch die Amtseinführung von Kargoll begangen. Musikalisch stimmig umrahmt wurde der Festakt von den Flötistinnen Hannah Jehle und Fiona Dorn. Ortenau-Klinikum-Geschäftsführer Christian Keller begrüßte in seiner Ansprache die Pflegedirektoren und Vertreter der Krankenhausleitungen der verschiedenen Häuser. "Der Pflegebereich ist eine der anspruchsvollsten Führungsaufgaben", betonte Keller. Die ständige Optimierung von Strukturen und Arbeitsverläufen sei an allen Standorten, vor allem auch hinsichtlich des Fachkräftemangels, ein Thema. Das Ortenau-Klinikum schätze sich glücklich, zwei hochprofessionelle und engagierte Führungskräfte wie Kargoll und Porta im Team zu haben. Letzterem steht die Amtseinführung am PBO in Fußbach noch bevor und Keller ist froh, dass es keine Verabschiedung ist, sondern die Übergabe des Staffelstabs. Froh ist der Geschäftsführer auch, dass Kargoll spontan zugesagt habe, die Nachfolge in Wolfach anzutreten. "Die Spange zwischen den Fachkliniken wird enger gespannt", so Keller.

Im Namen der Krankenhausleitung Wolfach hieß Verwaltungsdirektorin Kornelia Buntru den neuen Pflegedirektor willkommen. "Meine Rede steht unter der Devise Veränderung und Kontinuität", kündigte Buntru an. Nach knapp elf Jahren stelle sich Porta neuen Herausforderungen. Das Wohlergehen der Patienten habe beiden am Herzen gelegen. Buntru dankte für das vertrauensvolle Miteinander und wünschte alles Gute für die neue Aufgabe. Auch Kargoll steht laut der Verwaltungsdirektorin nach über 30 Jahren verantwortlicher Führungsposition in Lahr für Kontinuität.