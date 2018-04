Wolfach Kehler OB kämpft um Klinik-Standort

Kornelia Buntru, Verwaltungsdirektorin des Ortenau-Klinikums Wolfach unterstreicht: "Mit unserer ärztlichen Leitungsebene sind wir auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Unsere Chef- und Oberärzte haben eine breite fachliche Qualifizierung und sind Anfang 50." Die Gutachter, die den Klinikstandort in Wolfach visitierten, hätten betont, dass das Haus aufgrund seiner ländlichen Lage ein hohes Wachstumspotenzial sowie auch zukünftig einen gesicherten Versorgungsauftrag durch das Land Baden-Württemberg hat, so Buntru.

Aus dem Wolfacher Rathaus war gestern keine Stellungnahme zu erhalten, weil Bürgermeister Thomas Geppert im Urlaub ist. Dafür meldeten sich die Fraktionssprecher des Gemeinderats.

"Seine Aussage ist ein fast schon verzweifelter, aber wenig zielführender, Versuch, das neue Gutachten zu unterminieren", so Helmut Schneider (FW) über Vetrano. "Dass das neue Gutachten für den Erhalt von Wolfach plädiert, ist für mich ein Indiz für den Realitätsbezug der Gutachter", sagt er. "Es ist der einzige Krankenhaus-Standort im gesamten Südosten des Kreises", argumentiert Schneider.

Carsten Boser (Grüne) sieht es so: "Die Klinik in Wolfach gewährleistet nicht nur eine wohnortnahe Versorgung des gesamten oberen Kinzigtals, sondern das Einzugsgebiet erstreckt sich bis nach Schramberg, seitdem die Klinik dort geschlossen wurde." Die nächsten Krankenhäuser befinden sich erst in einer Entfernung von mindestens 40 Kilometern, was vor allem für Notfallsituationen und ältere Menschen unzumutbar wäre. "Die Klinik Wolfach hat in den vergangenen Jahren bereits ihren Beitrag geleistet um rentabler zu sein, beispielsweise durch die Schließung der Geburtenstation", gibt Boser zu bedenken.

Peter Ludwig (CDU) findet es gut, dass der Landkreis das Wolfacher Krankenhaus unterstützt. "Dafür sind wir sehr dankbar", sagt er. Und: "Wir wünschen uns, dass der Landkreis dazu auch in dem jetzt aufzustellenden langfristigen Konzept stehen wird."