Wolfach "Karten werden neu gemischt"

Wolfach. Auch wenn Oberfell zu Beginn eine "unspektakuläre Hauptversammlung" ankündigte, das was "Kultur im Schloss" 2018 auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen. Der Verein, der 2018 auf sein zehntes Jahr zurückblickte, erreichte jedoch nach Oberfells Worten viel. Das Depot in der Harnischkammer wurde unter der Leitung von Hubert Kiefer neu strukturiert, es gibt nun mehr Platz. Trotzdem lagern noch Exponate im Rathaus oder an anderen Orten. Das Platzproblem sei noch immer groß und lasse sich nicht schnell lösen, so Oberfell.

"Mittwochs im Museum" ist großer Erfolg

Die neue Reihe "Mittwochs im Museum" ist ein großer Erfolg gewesen. Die meisten Besucher hatte das Konzert von Marco Pereira. Es gebe mittlerweile ein ausgesprochen treues Stammpublikum für die Reihe, informierte der Vorsitzende des Vereins. Das Format finanziert sich rein auf Spendenbasis und trage sich trotzdem selbst. Daher werde es weiterhin angeboten. Das Programm für 2019 stehe bereits. Darüber hinaus sei "Kultur im Schloss" an vielen Veranstaltungen beteiligt gewesen, so beispielsweise am Konzert von "The Dorph".