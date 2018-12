Wolfach "Karidion Brass" begeistert Publikum

Mit Händels bekannter Wassermusik stellten sich die jungen Musiker einer Herausforderung, die sie in fünf Sätzen ausdrucksstark und überzeugend meisterten. Am großen Beifall ließ sich leicht erkennen: Dem Publikum gefiel es ausgesprochen gut, was es zu hören bekam. Das galt für den Brautzug aus Wagners Oper "Lohengrin" ebenso wie für Bruckners "Os Justi".

"Jetzt wird’s richtig weihnachtlich", versprach Stelzer nach der Pause, wenn die schwungvoll schnelle Version von "Rudolph, the red nosed Reindeer" auch sehr vergnüglich gespielt wurde.

Doch längstens mit dem im englischsprachigen Raum bekanntesten Weihnachtslied "Hark! The Herald Angels sing" führten sie musikalisch ans herannahende Fest.

Publikum ist zum Mitsingen eingeladen

Um das Publikum mit einzubeziehen, wurde zum Spiel der Musiker "O du fröhliche" gesungen und schließlich neigte sich das Konzert mit "Santa Claus is coming to town" und den "Christmas Crackers" von John Iveson dem Ende entgegen. Doch das Publikum wollte mehr hören und wurde prompt eingeladen, "Vom Himmel hoch" mitzusingen, was gerne angenommen wurde. Mit Leonard Bernsteins "The Joy of Christmas" war dann endgültig Schluss.

Das Ensemble "Karidion Brass" ist eine Formation aus den fünf Musikern Mathias Stelzer (Horn), Tobias Krieger (Trompete), Robert Nelkenstock (Tuba), Laszlo Kunkli (Trompete) und Vincent Warratz (Posaune). Alle sind Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Das Quintett gründete sich 2015 an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Nach einer Pause fand sich das Ensemble in der jetzigen Besetzung mit Studenten der Musik-Hochschulen Stuttgart und Karlsruhe zusammen.