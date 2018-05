Wolfach Kanadier haut in die Saiten

Zwischen die neuen Liedern streute der Kanadier sympathische Moderationen. Für das Konzert hatten ihm 75 Songs aus 16 Jahren als Textschreiber ein bisher nie gekanntes Luxusproblem bereitet. Wie der Sänger bekannte, wurde ihm dadurch die Auswahl erschwert. Die gefundene Mischung funktionierte fürs Publikum aber sehr gut.

Mit den Balladen "So Courageous" und "Far Beyond Words" zeigte Finlay, dass er auch dieses Genre perfekt beherrscht. Für die eingängigen Akkorde und nachdenklichen Texte spendeten die knapp 40 Zuhörer großzügig Applaus.

Nach der Pause verzauberte Finlay mit virtuosem Gitarrenspiel beim Titelsong "Little Calm". Auf eine Reise ins irische County Kerry entführte er das Publikum bei "A Fisherman’s Son". Wie sein Vorbild Bruce Cockburn traktierte der Kanadier bei "You Do It To Yourself" seine Gitarre und das so vehement, dass eine Saite riss; mit nurmehr fünf rettete er sich in die Zugaben. Zum Abschluss wehte ein Gänsehaut-Hauch der "Fields of Athenry" durch den Fußballtempel. Ganz ohne Gitarre schmetterte Finlay seine irische Hymne "Celtic Tiger" kraftvoll heraus.