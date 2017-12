Wolfach "Kaffee oder Tee" zu Gast in Dorotheenhütte

"Muckenfänger fasziniert"

Bei einem Rundgang durch die Hütte ist er auf den "Muckenfänger" gestoßen. Den gibt es in der Dorotheenhütte farblos oder in verschiedenster Couleur. Es handelt sich um eine ökologische Insektenfalle. Steinhauer war sofort begeistert und so wird auch der "Muckenfänger" Thema bei "Kaffee oder Tee" sein. Außerdem wird gezeigt, wie eine Glaskugel geblasen wird.

Falls kein Skispringen dazwischen kommt, wird vor- aussichtlich am 26. Januar gezeigt, wie Zimmermann die Glasvase herstellt.

In den Beiträgen, die am Dienstag in Wolfach gedreht wurden, geht es auch um die Pflege von Kristall-Glas. Wann die einzelnen Sendungen ausgestrahlt werden, ist noch nicht klar. Es lohnt sich jedoch in der Woche vor Weihnachten zwischen 16 und 18 Uhr den Fernseher einzuschalten, mindestens zwei Themen aus der Dorotheenhütte werden in dieser Zeit im SWR-Fernsehen zu sehen sein. Am 23. und 24. Dezember gibt es Weihnachtsausgaben von "Kaffee oder Tee".