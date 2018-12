Wolfach Käfer rollen durch die Innenstadt

Das zweite Internationale VW-Veteranentreffen verzeichnete einen außerordentlichen Erfolg. Hochzufrieden ist das Organisationskomitee um Andreas Grabsch von "Wolfach VW Classics Schwarzwald GbR" und Gerhard Maier seitens der Stadt: 260 gemeldete Teilnehmer allein für das VW-Veteranentreffen, über 500 Besucher am Heimatabend am Freitag und über 1000 Gäste bei der SWR 3-Elchparty am Samstag. Diesen Erfolg konnte Maier nur mit Superlativen wie großartig und fantastisch beschreiben. Die Hauptarbeit lag laut dem Tourist Info Leiter bei den Vereinen und es sei unglaublich viel auf der ehrenamtlichen Schiene geleistet worden.