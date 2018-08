Wolfach Junge Tänzer werben für Zuwachs

Wolfach . Nach der Beachparty am Freitag und dem sehr gut besuchten Konzert von Jörg Bollin und seinem "Mährischen Feuer" am Samstag (wir berichteten), war auch der Sonntag ganz der Blasmusik gewidmet. Vier Formationen sorgten acht Stunden lang für beste Unterhaltung (siehe Info).

Großes Repertoire

Polka, Märsche und moderne Kompositionen hatten die Orchester im breit gefächerten Repertoire. So blieb bei vielen Freunden der Blasmusik die Küche daheim kalt und es wurde zu schwungvollen Klängen vom reichhaltigen Mittagstisch der TKK gekostet. So gut wie leer gefegt waren auch beizeiten die Platten mit hausgemachten Kuchen am Nachmittag. Eine Schmink-Ecke und der schattige Spielplatz gleich neben dem Festzelt boten dem Nachwuchs viel Kurzweil. Sogar eine Hüpfburg wurde am Sonntag eigens für die Kinder auf dem Spielplatz aufgebaut.