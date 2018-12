Wolfach "Innehalten und zur Ruhe kommen"

Wolfach. Das weihnachtliche Benefizkonzert zugunsten der Schlosskapelle fand zum fünften Mal statt und lud wie in den vergangenen Jahren dazu ein, in gemeinsamer Besinnlichkeit den wahren Geist von Weihnachten zu spüren. "Lassen Sie uns innehalten, sammeln und zur Ruhe kommen", stimmte Antje Schamm ein auf eine zauberhafte Stunde mit altüberlieferten Weihnachtsliedern und Texten ein, die, angelehnt an die Weihnachtsgeschichte, aktuellen Bezug hatten.

Geschrieben wurden die Texte zwischen den Liedern von Peter Bojczuk, der auch als Tenor mitwirkte und das Ensemble dirigiert. Mit dem anrührenden "Singe im Advent" eröffnete der Chor das Konzert. Die Erzählerin erinnerte daran, dass auch vor 2000 Jahren die Welt schon in Unordnung war und Angst vor einer ungewissen Zukunft herrschte. Einen Winter mit "schlafenden Bächlein und See unter dem Eise" wie er in der alten Weise "Es ist für uns eine Zeit angekommen" besungen wird, gebe es schon lange nicht mehr. Gerne folgten die zahlreichen Besucher der Einladung, die letzten beiden Strophen des Liedes mitzusingen.

Stimmungsvoll ergänzt wurde das Konzert des Vokalensembles durch ein Blechbläsersextett aus der Stadtkapelle Wolfach (siehe Info). Mit "Abendsegen" aus der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck und der "Festlichen Weihnachtssuite" von Jean-Francois Michel bereicherten die musikalischen Überraschungsgäste den Abend.