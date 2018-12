Wolfach Individualisierte Implantate möglich

Die Frage, welche der verschiedenen Materialien wie Titan, Keramik, hochvernetztes Polyethylen (mit oder ohne Zusatz von Vitamin E zur besseren Verträglichkeit) oder Metall auf welche Weise miteinander kombiniert werden sollen, ist in Forschung, Entwicklung und Produktion noch nicht beantwortet. Die Entwicklung wird den Absolventen des neuen Studiengangs in Zukunft ein breites Beschäftigungsfeld auch in der Ortenau eröffnen.

So wurden von Datz in Wolfach zwischen 2006 bis 2015 standardmäßig Metall-Metall-Implantate operiert, heutzutage wird dieser Typ aufgrund von Nebenwirkungen durch den Metallabrieb nicht mehr "verbaut".

Im zweiten Behandlungsraum schilderte Djobo den typischen Verlauf einer Hüft-OP, in deren Verlauf oft spontan zwischen verschiedenen Implantatstypen gewechselt wird. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein mechanisches Verklemmen des Implantats im Oberschenkelknochen nicht möglich oder der aus den Röntgenbildern in der Vorplanung angenommene CCD-Winkel zwischen Oberschenkelhals und -knochen nicht passt.

Individualisierung durch 3D-Drucker

In der Zukunft sind dabei vielleicht auch schon individualisierte Implantate durch Einsatz von 3D-Druckern möglich. Auch auf diesem Gebiet ist ein beruflicher Einsatz von studierten Biomechanikern denkbar. Zum Abschluss des gut zweistündigen wechselseitigen Beschnupperns zeigten sich Chefärzte auch der Lehrbeauftragte der Hochschule, Peter Marx, zufrieden mit dem Nachmittag und schlossen eine weitergehende Kooperation nicht aus.

Absolventen des interdisziplinären Bachelor-Studiengangs Biomechanik an der Hochschule Offenburg werden in der Forschung und Entwicklung von medizintechnischen Produkten tätig sein, durch die Alterung der Bevölkerung und (medizin-)technischem Fortschritt ein Berufsfeld mit Wachstumspotential. Im Ortenau-Klinikum am Standort Wolfach werden nach Aussage der beiden verantwortlichen Chirurgen inzwischen jährlich bereits etwas mehr als zweihundert Knie- und Hüftgelenke implantiert, vor acht Jahren lag diese Zahl noch bei 96 (Hüftgelenk-OPs) beziehungsweise 121 (Kniegelenk-OPs). Quelle: Qualitätsbericht 2010 des Ortenau-Klinikums.