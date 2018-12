Wolfach Individualisierte Implantate möglich

Wolfach. In der Physiotherapie-Abteilung des Krankenhauses in Wolfach passten die beiden Physiotherapeuten Ralf Vetter und Frank Schweizer den Studierenden motorisierte Schienenmodelle für die postoperative Mobilisierung der Schulter- beziehungsweise der Kniegelenke an, natürlich mit ein wenig mehr Winkelgrad als für frischoperierte Patienten vorgesehen.

Die für Patienten wie Therapeuten gleichermaßen attraktiven Hilfsmittel ermöglichen eine schnelle Wieder-Mobilisierung der operierten Gelenke und Muskelpartien und beugen damit Thrombose- und anderen Immobilitätsschäden vor.

Unterschiedliche Implantate vorgeführt