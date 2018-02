Wolfach Imker freuen sich über den Waldhonig

Wolfach-Halbmeil . "Der Vorstand leistet gute Arbeit", so hieß es, und so wurden der Vorsitzende Klaus Dieterle und sein Vize Karlheinz Wolff in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Ehrenmitglied des Vereins wurde Erich Sum ernannt, der nach 38 Jahren Kassenführung um Ablösung gebeten hatte. Sein Nachfolger wird der bisherige Schriftführer Michael Jehle. Dessen Posten wiederum übernimmt Andrea Firner, die neu in das Gremium gewählt wurde.

"Die Imkerei hat eine viel zu schlechte Lobby", bedauerte Bürgermeister Thomas Geppert in seinem Grußwort. Der Honig werde geschätzt, doch die damit verbundene Vereinsarbeit oft nicht so gewürdigt, wie sie es verdiene. Geppert bedankte sich auch für die Teilnahme am Sommerferienprogramm. Die Un­ ter­stüt­zung der Kinder sei sehr lobenswert.

Zuvor hatte Dieterle das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Die verheerenden Spätfröste im April haben laut Dieterle bei Winzern und Obstbauern zu großen Schäden geführt, aber die Bienen seien mit dem wechselhaften Wetter zurechtgekommen. "Wer schon früh die Läuse beobachtet hat, konnte die sich abzeichnende Lecanientracht schon erahnen", blickte der Vorsitzende zurück – Lecanien sind eine Schildlausart, die den Bienen den Ausgangsstoff für die würzigen Wald- und Tannenhonige liefern.