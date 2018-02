Wolfach Hundeschlittenfahrer hat Visionen

Auch die Rennpiste spielt eine Rolle für den Einsatz der einzelnen Hunde. Galaxy ist beispielsweise mit ihrem eher kleinen Körperbau nicht ganz so schnell, dafür aber wendig. Ihre Aufstellung war perfekt für die Serpentinen am San Bernadino, wo das Team prompt auf das Siegertreppchen gelangte.

Früher als gedacht, schickt Sum die Hündin Rypa, mit der er 2011 den Europameister im Skijöring einfuhr, "in Rente". Beim Rennen in Splügen erreichte das neunjährige Tier das Ziel im Schlittensack. "Mir war aufgefallen, dass ihr Gangwerk auffällig war und ich hab sie dann in den Sack gepackt", erzählt der Sportler. Das kostete natürlich Zeit und am darauffolgenden Tag ging er mit lediglich fünf Hunden an den Start – es reichte "nur" für den vierten Platz.

Das Wohlergehen seiner Tiere steht für Sum an erster Stelle. Auch wenn er den Adrenalin-Kick des Wettkampfs liebt, könnte er sich auch etwas völlig anderes vorstellen. "Der Druck auf mich und die Hunde ist groß, denn die Spitze in diesem Sport liegt eng beieinander", meint der Kirnbacher.

Hinzu komme, dass die Euphorie über einen Sieg, die ihn früher über Wochen getragen habe, merklich abgekühlt sei. Bei der anstrengenden Anreise zum vorletzten Rennen in Italien sei er durch abgeschiedene traumhafte Bergregionen gekommen. Seither nimmt in Sums Kopf die Idee Gestalt an, dort einen Trail mit seinem Hundegespann zu unternehmen.

Die größten Erfolge von Roland Sum:

Europameister im Skijöring, Deutscher Meister in der Vier-Hunde-Schlittenklasse Bayrischer Vizemeister Skijöring Deutscher Meister in der Scooter Zwei-Hunde-Schlittenklasse Gesamt-Cup Siege bei den sogenannten Dreck-Rennen eingefahren