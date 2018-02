Wolfach Hund Bello erobert die Kinderherzen

Allerdings ist ihm klar, dass er von dem mutigen weißen Hund Bello, Kaspers treuem Freund Seppl, und dem cleveren Held selbst verfolgt wird. Deshalb verbündet sich der Räuber mit dem listigen Zaubermeister Tagolf, der im finsteren Wald wohnt. Natürlich siegt bei Kasper immer das Gute und der Wachtmeister sorgt für Ordnung, indem der Räuber verhaftet wird.

Die Magie der Aufführung lag in der Interaktion mit dem Publikum. So sangen die Kinder freudestrahlend gemeinsam mit Kasper das Geburtstagslied für die Oma. Bello wurde lauthals mit "Pass auf, hinter dir..." gewarnt, wenn ihm Gefahr drohte. Auch das erwachsene Publikum sang inbrünstig beim Schlaflied für den Zauberer mit, denn dann verliert er seine Zauberkraft.

Die Jüngsten quietschten vor Vergnügen, als die Oma dem Kasper aufträgt, die Zutaten für den Geburtstagskuchen zu besorgen und der ihre Worte lustig verdreht. Einer der vielen Höhepunkte war der Wortwechsel zwischen Räuber Rodewald und Zaubermeister Tagolf. Letzterer fragt nämlich, ob er etwa wieder gestohlen hat und Rodewalds lakonische Antwort lautete: "Du weißt ja, wie das ist. Als Zaubermeister zaubert man und als Räuber räubert man halt."

Wie im Flug verging die knappe Stunde und als der Vorhang fiel, gab es noch eine Überraschung für die Kinder. Sie durften sich von Bello, der sich in ihre Herzen gespielt hatte, persönlich verabschieden.

Minuth mochte auf Nachfrage des Schwabo vor allem die gute Stimmung bei den Vorstellungen. Der Besuch der vier Aufführungen sei zufriedenstellend gewesen, wenn es auch in der Vormittagsvorstellung am Sonntag "einige Besucher mehr" hätten sein dürfen. Der Künstler will die früheren Wolfacher Puppenspieltage zu neuem Leben erwecken und kommendes Jahr wiederkommen.