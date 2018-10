Wolfach Hohenlochenhütte: Anbau eingeweiht

Das Konzept: Für Bauplaner Stefan Decker ist das Grundkonzept einer Holzkonstruktion aus Weißtanne mit Dachbegrünung als "kleiner Bruder" der Hohenlochenhütte voll aufgegangen. Harmonisch fügt sich der Anbau an die Hütte und in die Landschaft ein. Der ursprüngliche Hüttencharakter blieb unangetastet, heißt es in der Mitteilung weiter. "Und diese Harmonie setzt sich auch im Inneren des Anbaus fort, wo man durch das Fenster über der Spüle wie auch das benachbarte Panoramafenster nicht nur grandiose Ausblicke übers Tal und in die Natur hat, sondern auch mit der an die Hüttenwand montierten Handpumpe die Küchendienste an neuer Wirkungsstätte vornehmen kann", schreibt der SWV.

Harmonischer Ausklang: Bei Sekt, Kaffee und frischem Hefekuchen klang die Feierstunde mit Gesprächen bei Sonnenschein aus. "Nicht unerwähnt bleiben soll, dass ein kanadisch-niederländisches Wanderpaar sich dazu entschloss, nicht mehr weiter zu wandern, sondern im Pod zu nächtigen", heißt es. Das Paar habe sich über die reichliche und unerwartete Versorgung mit Essen und Trinken gefreut und ein Wiederkommen eingeplant.

Die Ortsgruppe Wolfach des Schwarzwaldvereins startet seit dem Doppeljubiläum 2013 durch. Damals wurden 125 Jahre Ortsgruppe und 90 Jahre Hohenlochenhütte gefeiert. Nach dem Bau des Pods im Jahr 2016 und dem Erweiterungsbau sei er schon gespannt auf die Wolfacher Projekte 2020 und 2022, sagte Werner Hillmann, Vize-Präsident des Hauptvereins.