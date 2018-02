Eine "schier siebentägige Fasnet" hat Wolfgang Armbruster alias Herold mit seinem Adjudanten Markus Moosmann am Mittwochabend an fünf Haltestellen verkündet. Von der fahrenden Burg aus wies Herold auf die vielen Wolfacher Veranstaltungen hin. Dahinter saß "Graf Konrad von Wolva", der von Otto Wöhrle, einem Urgestein der Landsknechte, verkörpert wurde. Unüberhörbare Böllerschüsse kündigten den Umzug an. Fackeln vermittelten mittelalterliche Atmosphäre. Hinter dem Spielmannszug der Landsknechte liefen Hästräger sowie Musikanten der Narrenkapelle. Winkend grüßte der Narrenrat. Vor dem Ausrufen waren die Landsknechte von der Sparkasse empfangen worden. Dort gab es einen Fitness-Wettkampf. Knapper Sieger wurde das Sparkassen-Team, das einen Pokal sowie Geschenkkorb erhielt. Foto: Bea