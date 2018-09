Wolfach Heller Klang und dunkles Timbre

Wolfach . Dieses Mal brachten die beiden Duette und Lieder des Geschwisterpaars Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör. Überschrieben war das Programm mit "Die Musik will gar nicht rutschen ohne Dich". Das ist ein Zitat aus einem Brief von Fanny an Felix, dessen Sinn sich im Laufe des Abends erschloss, sind doch die Kompositionen der Geschwister in ihrer Qualität kaum zu unterscheiden.

Inhaltlich spann sich ein weiter, jahreszeitlich grundierter Bogen, der Raum bot für alle Gefühlsregungen von entflammender Liebe im Frühjahr bis hin zu melancholischen Herbstgedanken und nahendem Tod im Winter. Die Fauna und Flora dienten als Spiegelbild menschlichen Strebens. Hervorzuheben ist die glänzende Artikulation der Soprane, die jede Nuance der Texte zum Ausdruck brachten. Sie stellten ihre grandiose stimmliche Virtuosität niemals als reinen Selbstzweck in den Vordergrund.

In den Duetten verschmolz der hellere Klang von Felicitas‘ Sopran mit dem dunkleren Timbre von Judith in idealer Weise zu einer sich ergänzenden Einheit, voll erfrischender Leichtigkeit.