Wolfach Helfer mit kurzen Anfahrtswegen

Wolfach/Oberwolfach. Im Notfall zählt jede Minute – das wissen Patric und Michaela Schmitt von ihrer hauptamtlichen Tätigkeit im Rettungsdienst. Deshalb wurden in Wolfach und Hornberg-Gutach "Helfer vor Ort"-Gruppen (HVO) des DRK gegründet, in denen sie sich die beiden zusätlich ehrenamtlich engagieren. Am 1. November haben die Helfer ihre Arbeit aufgenommen. Was diese ist, erklären die beiden Helfer der Gruppe in Wolfach und Oberwolfach.

Wer sind die Helfer? Die "Helfer vor Ort" sind das, was der Name sagt: ehrenamtliche Sanitäter, die vor Ort leben und schnell an der Einsatzstelle sein können. So ­lassen sich wertvolle Minuten gewinnen, die gerade im Fall von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder schweren Verletzungen entscheidend sein können. Beim DRK-Ortsverein Wolfach/Oberwolfach sind vier Helfer im Einsatz: Neben Michaela und Patric Schmitt sind es Fabian Schondelmaier und Martin Herrmann.

Wann werden sie alarmiert? Die Alarmierung erfolgt über die Leitstelle – wenn ein zeitlicher Vorteil gesehen wird – parallel zum Rettungsdienst. Sind die Helfer schneller vor Ort, können sie erste Maßnahmen einleiten und den Patienten beim Eintreffen des Rettungsdienstes an diesen übergeben. "Wir sind sowohl für Wolfach als auch für Oberwolfach da", betont Michaela Schmitt. Aber die "Helfer vor Ort" haben, anders als der Rettungsdienst, keine Sonderrechte, wenn sie mit dem Privatauto anfahren. "Wir machen dann mit blinken und hupen auf uns aufmerksam", erklärt Patric Schmitt.