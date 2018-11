Wolfach Heiter, aber mit kleinen Wölkchen

Wolfach. "Es ist kein Geheimnis: Die Stabilität des ersten Finanzzwischenberichts hat sich weiter fortgesetzt und sogar leicht verbessert", erläuterte der Kämmerer am Dienstagabend. Wolfach profitiere weiterhin von der sehr guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage, auch die Steuereinnahmen haben sich weiter positiv entwickelt. Aber es gebe "erste kleine Wölkchen am Himmel".

Die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen liegen derzeit mit 165 0000 Euro weit über dem Ansatz – was bei der Haushaltsplanung für das laufende Jahr so nicht absehbar gewesen sei. Dabei handele es sich überwiegend um Nachzahlungen aus früheren Jahren verschiedener Betriebe.

Eine weitere positive Nachricht: Es sind keine Kreditaufnahmen geplant. Die Stadt hat somit 855 000 an Ermächtigungen nicht gebraucht. Die Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung auf Wolfach würden sich noch zeigen. Hinzu kommen einige wenige Maßnahmen, die die Stadt in diesem Jahr angehe, so der Kämmerer.