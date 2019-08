Wolfach Hauptstraße wird sonntags autofrei

Bedenken äußerte unter anderem Reinhold Waidele, Vorsitzender des Gewerbevereins. "Es ist wichtig, dass auch die Wirte dahinterstehen", sagte er. Gegen eine Sperrung auf Probe sei nichts einzuwenden. Allerdings gebe es Bedenken, dass dadurch Umsatzeinbußen entstehen könnten, wenn Autofahrer "ausgeschlossen" würden. Er appellierte an das Gremium, mit diesem Thema sensibel umzugehen. "Auch die Lokale haben zu kämpfen", meinte er, "und wenn es nicht läuft, schießen wir uns selbst ins Knie."

Die Räte waren sich darüber einig, dass gegen eine Testphase nichts einzuwenden ist. "Jetzt geht’s darum, Erfahrungen zu gewinnen", sagte Helmut Schneider (FW). Er plädierte aber dafür, mit einer Sperrung erst am 25. August zu beginnen. Zudem sei es wichtig, das Verkehrsaufkommen in der Bergstraße, durch die der umgeleitete Verkehr fließen würde, im Blick zu behalten. Er regte an, in diesem Bereich einen mobilen Blitzer aufzustellen. Wichtig sei auch, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, welche Erkenntnisse auf welche Weise gesammelt werden sollen. Dem schloss sich Hans-Joachim Haller (SPD) an. Er sei dafür, dass die Sperrung auch für Motorräder gelte.

"Die Zeit ist reif, wir haben genug debattiert", meinte Kordula Kovac (CDU). Unabhängig vom Antrag ihrer Fraktion sei ihr aber auch wichtig, ein konzept für die Bergstraße zu erarbeiten und forderte eine Vekehrsschau. "Und das muss schnell gehen", sagte sie. Kritisch dem Antrag gegenüber stand unter anderem Ulrich Wiedmaier (FW). "So erreichen wir doch eher, dass die Leute wegbleiben", warf er ein.

Verkehrskonzept für Bergstraße erarbeiten

Simone Heizmann (Grüne) warf ein, dass die Anwohner in die Diskussion um die Sperrung mit einbezogen werden sollten. "Das Thema hätte in eine Bürgerversammlung gehört", meinte sie. Jürgen Schorn (FW) kritisierte die Abhängigkeit vom Wetter. "Das ist für die Bürger nicht planbar", sagte er.

Aus fachlicher Sicht sei die Wolfacher Hauptstraße sehr geeignet für ein solches Konzept, unterstrich Hardy Happle (CDU). Allerdings sollte die Aktion mit einer Art Label, zum Beispiel "Wolfacher Wohnzimmer", versehen werden. "Mit einem Schlagwort hat’s auch die Anziehungskraft, die wir uns wünschen", sagte er. So könnte das Konzept auch beworben werden.

Geppert regte an, dass sich alle Ratsmitglieder Gedanken über einen "knackigen" Markennamen machen sollten, damit ein entsprechender Hinweis an der Absperrung angebracht werden könnte.

Die Sperrung: Die Räte sprachen sich einstimmig für die probeweise Vollsperrung aus. Damit ist die Beschaffung von Schildern hinfällig. Sie soll wetterunabhängig erfolgen.

Die Länge: Die Sperrung besteht ab Stadttor bis zur Einmündung Schloßstraße. Die Rettungsgasse ist freizuhalten und die Sperrung wird von Ehrenämtlern aufgebaut. Der Zeitraum: Die Sperrung besteht ab dem 25. August sonntags von 11 bis 21 Uhr

Auf Anregung von Winfried Wöhrle (SPD) soll zudem in Erfeahrung gebracht werden, ob sonntags der Finanzamt-Parkplatz mitgenutzt werden könne.

Die Erkenntnisse sollen nach der Sommerpause aufgearbeitet werden, um gegebenenfalls einen Posten in den Haushalt einstellen zu können, sollte daraus ein dauerhaftes Konzept werden.