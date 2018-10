Wolfach "Haben nun viel Zeit für Umsetzung"

Wolfach/Hausach. Für die Badenova läuft es in Bezug auf den Windpark am Hohenlochen wie am Schnürchen: Nachdem die Anlagen Anfang September ihre Baugenehmigung erhalten hatten (wir haben berichtet), erhielt sie genau sechs Wochen später eine weitere erfreuliche Nachricht. "Wir haben am 19. Oktober erfahren, dass der EEG-Förderbescheid bereits in der ersten Ausschreibung erfolgreich war", erklärte Badenova-Pressesprecherin Yvonne Schweickhardt auf Anfrage des Schwabo.

Dass das so schnell geht, sei keine Selbstverständlichkeit. "Früher war es einfacher, eine Förderung zu erhalten, mittlerweile gestaltet sich das recht schwierig. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir bereits beim ersten Mal den Zuschlag erhalten", freut sich Schweickhardt.

Dass der Badenova nur sechs Wochen, nachdem das Genehmigungsverfahren für die Windkraftanlagen abgeschlossen wurde, bereits eine Förderzusage auf den Tisch liegt, sei vermutlich reiner Zufall, aber einer, der dem Unternehmen gelegen kommt. "Das hat den großen Vorteil, dass wir nun viel Zeit für die Umsetzung des Projekts haben", so die Pressesprecherin. Denn im Gegensatz zu früher schwanke die Einspeisevergütung (siehe Info) nun nicht mehr so stark. Laut Schweickhardt rechnet die Badenova für diese Anlage mit 6,26 Cent pro Kilowattstunde. "So können wir uns in Ruhe mit Fragen wie nach der Natur- und Anwohnerverträglichkeit beschäftigen – eben mit den Dingen, die nicht so schnell beantwortet werden können", so Schweickhardt. "Für uns ist es wichtig, auf die betroffenen Anwohner zuzugehen und – gerade in Bezug auf eine mögliche Zuwegung – gemeinsam eine Lösung zu finden." Im Raum stehen diesbezüglich beispielsweise Anfahrten über Einbach oder Fischerbach. Auch Experten sollen in vielen Fragen zu Rat gezogen werden.